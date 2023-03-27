В Челябинске полиция задержала подозреваемого в нападении на адвоката Николая Кошмана

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на челябинского адвоката Николая Кошмана. Ранее судимый 32-летний местный житель дал признательные показания, решается вопрос о его заключении под стражу. Устанавливаются остальные участники нападения и его организатор, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

После нападения полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Участковые провели поквартирный обход, искали возможных свидетелей происшествия. В результате удалось задержать одного из участников нападения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на адвоката Николая Кошмана напали утром 6 марта во дворе его дома на улице Энгельса. Предположительно два человек избили юриста, сломав ему руку и челюсть. После этого адвокат попал в больницу.