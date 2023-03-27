«Ведомости»: власти не поддержали инициативу РСПП о принудительном возвращении акций российских компаний

Минэкономики выступило против принудительного перевода с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций холдинговых для российских групп компаний. В феврале с таким предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В отзыве Минэкономики, который приводят «Ведомости», отмечается, что законопроект может быть воспринят как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности».

РСПП предложил заместить обращающиеся на западных площадках бумаги российскими с последующим распределением их между конечными бенефициарами. В докладе первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, направленном первому вице-премьеру Андрею Белоусову, говорится, что инициатива РСПП противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений. Господин Торосов уточняет, что в случае принятия законопроекта к России могут предъявить требования и ввести ответные меры.

РСПП также предложил сформировать по определенным критериям перечень экономически значимых организаций, на которые распространилось бы действие закона. В докладе господина Торосова эта инициатива называется слишком универсальной. «Даже компании, испытывающие в целом сходные трудности в обеспечении управляемости и нормального ведения бизнеса, существенным образом различаются между собой по структуре собственности, системе корпоративного управления и иным признакам»,— отмечает первый замминистра экономического развития.

Одно из замечаний к предложению РСПП связано с приданием статуса публичного акционерного общества компаниям в ускоренном порядке. Илья Торосов отмечает, что из-за закона в России могут появиться публичные общества, которые по действующему российскому законодательству и порядку обращения бумаг на биржах не соответствуют их признакам. В свою очередь, это может ввести инвесторов в заблуждение.

«Ведомости» пишут, что с замечаниями к инициативе РСПП согласились и в Минюсте. Однако в приложенном к докладу письме замминистра юстиции Алисы Безродной отмечается, что гражданские права иностранных инвесторов все же могут быть ограничены на основании федерального закона, хотя и только для ряда вопросов, в том числе прав и законных интересов других инвесторов.

С предложением о принудительном возвращении акций российских компаний с иностранных бирж выступил глава РСПП Александр Шохин в конце февраля. По его мнению, эта мера позволит сохранить контроль над бизнесом. Принудительный перевод акций должен был коснуться компаний, в которых иностранный холдинг или материнская компания владеет не менее чем 25%. Распространить действие механизма предлагалось только на экономически значимые организации. Перечень таких компаний должно было определить правительство.

Подробнее о том, какой механизм для сохранения контроля над бизнесом предложили в РСПП,— в материале «Ъ FM» «Акции зовут обратно».