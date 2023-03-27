WSJ: Пентагон хочет привлечь Кремниевую долину к разработке оружия

Пентагон хочет привлечь стартапы Кремниевой долины к разработкам в военной сфере, так как США «стремятся идти в ногу с военными достижениями Китая», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, американские власти опасаются, что консолидация оборонной промышленности в стране привела к зависимости от нескольких крупных компаний, которые «полагаются на госфинансирование исследований и препятствуют инновациям».

При этом американские чиновники отмечают, что Китай при помощи внешних государственно-частных фондов добился технологических успехов, в частности, в сфере беспилотников, а также в разработке гиперзвуковых ракет. По данным сервиса отслеживания частного финансирования PitchBook Data, доля частного капитала на оборонном рынке США уже выросла с $1 млрд в 2017 году до $6 млрд.

WSJ пишет, что несколько стартапов, которые уже сотрудничают с Пентагоном, имели счета в банке Silicon Valley (SVB), обанкротившемся в марте, и чиновники из военного ведомства пытались придумать план, как помочь компаниям. В результате Федеральная резервная система (ФРС) США выступила с заявлениями о поддержке вкладчиков SVS и механизмах предоставления ликвидности.

SVB являлся 16-м по величине банком в США, он объявил о банкротстве 10 марта. На конец 2022 года не было застраховано 89% депозитов банка, или около $175 млрд. Акции SVB рухнули почти на 70%, а вкладчики попытались снять со счетов $40 млрд. 12 марта в США из-за системных рисков закрыли Signature Bank, который стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США. За неделю после этих крахов другие американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд на фоне обеспокоенности ситуацией на банковском рынке.

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Лаура Кеффер