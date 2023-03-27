Участок трассы М7 около деревни Загребино в Удмуртии разрушился от воздействия талых вод

Сегодня, 27 марта, около 7:20 на участке федеральной трассы М7 около деревни Загребино в Игринском районе Удмуртии оказалось повреждено дорожное полотно. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, движение транспорта прекращено.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Причиной инцидента называют воздействие талых вод на дорожное полотно. Как сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на месте находятся дорожные службы. В настоящий момент предпринимаются действия по устранению разрушений.
- В настоящее время транспорт весом до 6 т может объехать участок по маршруту Як-Бодья —Старые Зятцы — Игра, а также Як-Бодья — Шаркан — Дебесы.
- Транспорт более 6, чья масса больше 6 т, могут двигаться по дороге Ижевск — Воткинск — Кельчино — Пермь.