Росприроднадзор подал иск к АО «Ростовводоканал» на 117 млн рублей за загрязнение реки Дон

Межрегиональное Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и республике Калмыкия подало иск в арбитражный суд региона к АО «Водоканал Ростова-на-Дону» на сумму 117 млн руб. млн руб. за негативное влияние на водный объект. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Как пояснили АО «Ростовводоканал» порталу donnews, иск связан с работой очистных сооружений, которые по версии надзорного органа нанесли ущерб реке Дон. На ресурсоснабжающем предприятии с позицией истца не согласны. Следующее заседание назначено на 13 апреля.

Напомним, в январе текущего года Росприроднадзор подал в суд иск к АО «Ростовводоканал» на сумму 193 млн руб. также за загрязнение окружающей среды. Нарушения были выявлены в ходе проверок ведомства в 2021 году. Инспекторы обнаружили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в Дон с очистных сооружений компании. Компания и надзорный орган приняли программу по снижению негативного воздействия, но АО «Ростовводоканал» не выполнял его условия, в результате чего предприятию рассчитали плату за негативное воздействие с повышенным коэффициентом. Суд по данному иску пройдет в марте.

Анастасия Назарова