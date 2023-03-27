На базе новосибирской консерватории будет создан молодежный центр

Досуговое пространство для студентов будет создано в рамках развития Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, сообщил исполняющий обязанности ректора Вячеслав Стародубцев. Для организации этой площадки может быть задействовано в том числе уличное пространство у здания.

«Большой зал должен стать молодежным центром классического искусства. И консерватория, и большой зал должны стать центром притяжения молодежи. Сегодня в учреждении нет ни одного посвященного студентам помещения. Обычно учащиеся собираются в столовой и то, что я увидел там, меня сильно расстроило», - заявил Вячеслав Стародубцев.

В плачевном состоянии, по его оценке, находятся и концертный зал, а также классы, в которых занимаются учащиеся. Для восстановления органа, который сегодня законсервирован, и.о. ректора намерен обратиться с просьбой о помощи к художественному руководителю-директору Мариинского театра Валерию Гергиеву.

Вячеслав Стародубцев пояснил, что намерен вернуть консерватории авторитет. Концепция развития учреждения станет отправной точкой.

О назначении на должность и. о. ректора новосибирской консерватории Вячеслава Стародубцева стало известно 23 марта 2023 года. Как сообщал «Ъ-Сибирь», Жанна Лавелина, работавшая ректором консерватории с октября 2018 года, подписала приказ об увольнении.

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Лолита Белова