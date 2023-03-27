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Коммерсантъ FM
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Глава Приморья создаст рабочую группу по строительству моста в КНР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о планах образовать рабочую группу для обсуждения строительства моста между пограничными пунктами Полтавка и Дуннин в КНР. Он сообщил об этой инициативе на встрече с заместителем главы китайской провинции Хэйлунцзян Юй Цзянем.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера, 26 марта, в Китай направилась делегация из Приморья во главе с губернатором региона. Целью поездки господин Кожемяко назвал укрепление связей с приграничными китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян. «Мы образуем рабочую группу и проговорим по строительству моста на границе Полтавка—Дуннин»,— цитирует его пресс-служба приморского правительства.

Олег Кожемяко также отметил, что положительно оценивает предложения китайских коллег по улучшению возможностей железнодорожного транспортного сообщения и строительству дополнительных железнодорожных линий. Он предложил на четыре часа продлить работу пунктов пропуска Пограничный—Суйфэньхэ, Полтавка—Дуннин и Турий Рог—Мишань «с перспективой дальнейшего перевода их в круглосуточный режим».

Сейчас между Полтавкой и Дуннином есть мостовой переход, он был построен в 1993 году. В феврале 2018 года правительство одобрило проект соглашения о строительстве нового моста между этими пунктами пропуска. В 2022 году господин Кожемяко жаловался, что китайская сторона уже осуществила строительство части мостового перехода со своего берега реки, но на российском участке «работы не начинались».

Лаура Кеффер

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