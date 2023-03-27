Волейболисты из Кемерова и Красноярска узнали соперников по плей-офф

Стали известны все пары квалификационного раунда плей-офф российской мужской волейбольной Суперлиги. В нем примут участие два сибирских клуба – кемеровский «Кузбасс» и красноярский «Енисей».

Для попадания в четвертьфинал кемеровчане сыграют в серии до двух побед с нижегородским АСК. Первая игра состоится 28 марта в Нижнем Новгороде. Эти команды встречались 24 марта в Кемерове в рамках заключительного тура регулярного первенства, игра завершилась победой хозяев 3:0 (25:23, 25:18, 25:22). В итоге «Кузбасс» занял шестое место в турнирной таблице.

«Енисей», занявший десятое место, в квалификационном раунде встретится с клубом «Динамо-ЛО». Руководит командой из Ленинградской области Александр Климкин, который в 2019-2021 годы работал главным тренером «Енисея».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», напрямую вышел в четвертьфинал новосибирский «Локомотив».

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Валерий Лавский