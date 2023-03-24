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Новосибирские волейболисты завершили регулярное первенство Суперлиги серией из 11 побед

Волейболисты новосибирского «Локомотива» провели последний матч регулярного первенства российской Суперлиги. На своей площадке они обыграли оренбургский «Нефтяник» со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:19).

Регулярное первенство «Локомотив» завершил серией из 11 побед подряд. В матче с «Нефтяником» больше всех очков в его составе набрал канадский доигровщик Джон Гордон Перрин – 15.

«Локомотив» набрал 67 очков и напрямую вышел в четвертьфинал Суперлиги. Кемеровскому «Кузбассу» и красноярскому «Енисею» для этого предстоит провести дополнительные матчи.

По данным сайта «Локомотива», первая игра четвертьфинала (соперник еще не определился) пройдет 4 апреля в Новосибирске. Серия продлится до двух побед.

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Валерий Лавский

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