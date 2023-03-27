Общественные деятели предлагают реформировать День России 12 июня

Группа общественных деятелей и предпринимателей опубликовала на портале «Россия-2062» https://russia2062.ru/ открытое письмо с предложением пересмотреть подход к празднованию Дня России 12 июня. Авторы письма предлагают сохранить дату в календаре государственных праздников, но ассоциировать ее не с днем голосования Верховного совета РСФСР в 1990 году за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР в составе Советского Союза, который предполагалось политически обновить, а с событиями 862 года: в дореволюционной России этот год считался точкой отсчета отечественной политической истории.

Письмо подписано учредителями проекта «Россия-2062» Борисом Акимовым и Олегом Степановым, их инициатива поддержана, в частности, предпринимателями Алексеем Захаровым и Варварой Зениной, политологами Павлом Склянчуком и Дмитрием Ольшанским, политиком Романом Юнеманом, дизайнером Артемием Лебедевым, математиком и экономистом Алексеем Саватеевым и рядом других бизнесменов, социальных предпринимателей, журналистов, художников и ученых.

«Раз в год, несмотря на праздник, мы испытываем неловкое чувство. Это происходит 12 июня,— говорится в письме.— Каждый год в этот день приходится отвечать себе и окружающим, а что мы отмечаем в этот день? 12 июня 1990 года Верховный совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Это событие всегда, мягко говоря, казалось весьма сомнительным поводом для радости и празднования. Но если раньше мы предпочитали не обращать внимания на такие символические "странности" в собственном государственном устройстве, то сейчас, в условиях наступления новой эпохи, эпохи обретения национальной идентичности, праздник "отделения России от России" выглядит провокационно и трагикомично».

Авторы не предлагают отменять 12 июня как праздник: «Любой демонтаж, отказ, отмена, снос и т. д.— это всегда общественный раскол. А раскол — это всегда новая травма. Всегда найдутся общественные силы, которые воспримут данные символические изменения как оскорбительные, обидные и дискриминирующие… Цель любого государственного праздника точно не в том, чтобы раскалывать общество или троллить его символической бессмысленностью события».

Авторы отмечают, что летняя дата и приуроченный к ней выходной подходят для празднования «дня рождения России»: «Здорово, когда можно отметить день рождения любимого тобой человека, друга, знакомого. А тут — день рождения Родины!» Они напоминают о событиях 1862 года, когда в императорской России широко отмечалось 1000-летие государственности, за точку отсчета которой приняли летописную дату призвания варягов новгородцами: «Наше предложение состоит в том, чтобы объявить 12 июня Днем России или Днем Рождения России, но вести летоисчисление не от 1990, а от 862 года... Каждый год в этот день мы будем вспоминать, что нам уже более 11 веков от роду. И можно уже потихоньку готовиться к новому юбилею — в 2062 году России исполнится 12 веков! А в текущем 2023 году 12 июня мы уже можем отпраздновать наше общее 1161-летие!»

Авторы идеи признают, что среди историков существуют разногласия относительно событий на Руси во второй половине IX века и точности проставленных в летописях дат: «Понятно, что 862 год носит скорее символический характер. Понятно, что и точная дата самого события 12 июня тоже лишь символ. Но праздник — это вообще всегда символ. Через много лет причины выбора даты забудутся, но праздник будет с нами».

Отметим, одним из центральных событий празднования 1000-летия России в 1862 году стало открытие в Новгороде памятника работы Михаила Шредера, Ивана Микешина и Виктора Гартмана, на котором присутствовал император Александр II. Открытие состоялось 8 (20) сентября 1862 года; торжества в общей сложности длились три дня. 1100-летие российской государственности пришлось на 1962 год и по понятным причинам не отмечалось, однако памятник в Новгороде после окончания Великой Отечественной войны несколько раз реставрировался. В день первой годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1991 года в России состоялись первые президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин. Как День России дата отмечается с 1992 года.

Иван Тяжлов