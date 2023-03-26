Площадь качественных офисов в Петербурге достигла отметки 4 млн «квадратов»

Общая площадь качественных офисов в Санкт-Петербурге достигла отметки в 4 млн кв. м. При этом примерно четверть бизнес-центров А и В классов принадлежат пяти крупнейшим собственникам, пишет «Деловой Петербург».

На первом месте среди них «Газпром» и его структуры, во владении которых около 350 тыс. кв. м. площадей в разных районах города, включая «Лахта центр». Второе место в списке крупнейших собственников занимает сеть высококлассных бизнес-центров «Сенатор» холдинга «Империя», принадлежащего миллиардеру Андрею Фоменко. Ей принадлежат семь зданий на Большой Морской улице, здание на Невском проспекте на углу с Михайловской и многие другие.

Следующий в списке — холдинг «Адамант», акционерами которого выступают миллиардеры Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич и Владимир Голубев. Он управляет 14-бизнес-центрами площадью около 270 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге растет доля свободных офисных помещений.

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