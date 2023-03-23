В Петербурге растет доля свободных офисных помещений

За первый квартал текущего года доля пустующих офисных помещений в Центральном районе Петербурга выросла в 1,5 раза. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

За первые три месяца 2023 года доля свободных офисов класса А в регионе увеличилась на 7% и достигла 161 тыс. кв. м. Это составляет 11,5% от общего объема предложения высокобюджетных бизнес-центров. Несмотря на заметные сокращения доли занятых помещений в Центральном районе, в других районах с более низкими арендными ставками спад не наблюдается. Так, в Московском районе доля пустующий офисов класса А сократилась за квартал на 36%.

При этом средневзвешенная арендная ставка увеличилась на 1,4% и составила 2 312 руб. за кв. м. в месяц. Это обусловлено ростом предложения дорогих офисов, где ставки превышают 2,5 тыс. руб. за кв. м. в месяц. В это время основной платежеспособный спрос ориентирован на бюджет 1 900-2 100 тыс. руб. за кв. м. в месяц.

В бизнес-центрах с высокой долей свободных помещений, которые пустуют более шести месяцев, отмечалось снижение запрашиваемых арендных ставок на 5-10%. «Рынок стал очень чувствительным к цене — даже небольшое снижение ставок в пределах 5-10% уже меняет отношение арендаторов к зданию и заинтересованность в аренде. Технически средние ставки остаются на прежнем уровне, но по факту наблюдается как выход новых объектов с более высокими ставками, так и снижение стоимости аренды в уже функционирующих зданиях»,— отмечает генеральный директор NF Group в Петербурге Константин Лосюков.

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