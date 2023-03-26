Аренда двухкомнатных квартир в Екатеринбурге за год подорожала на 13%

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в марте 2023 года составила 31,1 тыс. руб., что на 4% меньше показателей февраля, но на 13% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге с февраля по март подешевела на 1,4% до 21,4 тыс. руб. в месяц. В сравнении с мартом прошлого года — подорожала на 5,9%.

Ранее ДОМ.РФ сообщал, что самой популярной квартирой для аренды у клиентов в Москве, Воронеже и Екатеринбурге является двухкомнатная «евро» площадью около 45 кв. м. На втором месте — студия площадью около 30 кв. м.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина