Динамика цен на долгосрочную аренду жилья на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год Москва 47,4 43,7 43,2 -1,10% -8,90% 81,4 70,3 71,3 1,40% -12,40% Санкт-Петербург 30,2 27,3 26,9 -1,50% -10,90% 47,9 43,8 43 -1,80% -10,20% Ростов-на-Дону 19,6 21,8 22 0,90% 12,20% 31,3 33,2 34 2,40% 8,60% Екатеринбург 20,2 21,7 21,4 -1,40% 5,90% 27,5 32,4 31,1 -4,00% 13,10% Новосибирск 20,4 21,4 21,3 -0,50% 4,40% 27,5 29,7 30,5 2,70% 10,90% Казань 20,5 21,4 21,1 -1,40% 2,90% 28,4 31,3 30,7 -1,90% 8,10% Нижний Новгород 18 21,2 20,5 -3,30% 13,90% 27,3 28,6 31,2 9,10% 14,30% Краснодар 19,7 21,1 20,4 -3,30% 3,60% 34,9 32,1 32,1 0,00% -8,00% Красноярск 18,4 19,2 19,9 3,60% 8,20% 24,5 26,1 26,4 1,10% 7,80% Самара 16,7 17,7 17,7 0,00% 6,00% 25 22,7 22,3 -1,80% -10,80% Пермь 16,7 17,6 17,5 -0,60% 4,80% 23 24,6 22,8 -7,30% -0,90% Омск 15,3 15,9 16,6 4,40% 8,50% 19,7 22,6 22,4 -0,90% 13,70% Уфа 15,7 16,3 16,3 0,00% 3,80% 21,6 21,4 22,4 4,70% 3,70% Челябинск 13 15,6 15,9 1,90% 22,30% 18,1 24,2 22,2 -8,30% 22,70% Воронеж 15,8 16,1 15,4 -4,30% -2,50% 21,8 22,3 22,6 1,30% 3,70% Волгоград 13,7 16,1 15,1 -6,20% 10,20% 18,2 21,6 19,6 -9,30% 7,70% Московская область 30,4 29,5 29,1 -1,40% -4,30% 40,9 39,8 39,6 -0,50% -3,20% Ленинградская область 21,1 20,1 20,4 1,50% -3,30% 29,7 26,8 28 4,50% -5,70%