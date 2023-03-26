Динамика цен на долгосрочную аренду жилья на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
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|Март 2022
|Февраль 2023
|Март 2023
|За месяц
|За год
|Март 2022
|Февраль 2023
|Март 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|47,4
|43,7
|43,2
|-1,10%
|-8,90%
|81,4
|70,3
|71,3
|1,40%
|-12,40%
|Санкт-Петербург
|30,2
|27,3
|26,9
|-1,50%
|-10,90%
|47,9
|43,8
|43
|-1,80%
|-10,20%
|Ростов-на-Дону
|19,6
|21,8
|22
|0,90%
|12,20%
|31,3
|33,2
|34
|2,40%
|8,60%
|Екатеринбург
|20,2
|21,7
|21,4
|-1,40%
|5,90%
|27,5
|32,4
|31,1
|-4,00%
|13,10%
|Новосибирск
|20,4
|21,4
|21,3
|-0,50%
|4,40%
|27,5
|29,7
|30,5
|2,70%
|10,90%
|Казань
|20,5
|21,4
|21,1
|-1,40%
|2,90%
|28,4
|31,3
|30,7
|-1,90%
|8,10%
|Нижний Новгород
|18
|21,2
|20,5
|-3,30%
|13,90%
|27,3
|28,6
|31,2
|9,10%
|14,30%
|Краснодар
|19,7
|21,1
|20,4
|-3,30%
|3,60%
|34,9
|32,1
|32,1
|0,00%
|-8,00%
|Красноярск
|18,4
|19,2
|19,9
|3,60%
|8,20%
|24,5
|26,1
|26,4
|1,10%
|7,80%
|Самара
|16,7
|17,7
|17,7
|0,00%
|6,00%
|25
|22,7
|22,3
|-1,80%
|-10,80%
|Пермь
|16,7
|17,6
|17,5
|-0,60%
|4,80%
|23
|24,6
|22,8
|-7,30%
|-0,90%
|Омск
|15,3
|15,9
|16,6
|4,40%
|8,50%
|19,7
|22,6
|22,4
|-0,90%
|13,70%
|Уфа
|15,7
|16,3
|16,3
|0,00%
|3,80%
|21,6
|21,4
|22,4
|4,70%
|3,70%
|Челябинск
|13
|15,6
|15,9
|1,90%
|22,30%
|18,1
|24,2
|22,2
|-8,30%
|22,70%
|Воронеж
|15,8
|16,1
|15,4
|-4,30%
|-2,50%
|21,8
|22,3
|22,6
|1,30%
|3,70%
|Волгоград
|13,7
|16,1
|15,1
|-6,20%
|10,20%
|18,2
|21,6
|19,6
|-9,30%
|7,70%
|Московская область
|30,4
|29,5
|29,1
|-1,40%
|-4,30%
|40,9
|39,8
|39,6
|-0,50%
|-3,20%
|Ленинградская область
|21,1
|20,1
|20,4
|1,50%
|-3,30%
|29,7
|26,8
|28
|4,50%
|-5,70%