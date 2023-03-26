В Краснодаре с начала года прочистили более 1600 дождевых колодцев

С начала 2023 года в Краснодаре прочистили более 1600 дождевых колодцев, из которых вывезли более 100 кубометров ила и откачали почти 1000 кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, специалисты муниципальной службы обследовали и прочистили коллекторы диаметром от 100 до 1000 мм общей протяженностью более 22 км. По данным администрации, в апреле 2023 года городские ливневки прочистят по 11 улицам, в том числе, Ставропольской (от Постовой до Трамвайной), ул. Трудовой славы (от Автолюбителей до Благоева) и еще нескольких улицах в микрорайоне Гидростроителей.

С 2019 года, когда начала работу муниципальная служба по содержанию сетей ливневой канализации, специалисты прочистили 22 тыс. колодцев по 2000 адресов. Кроме того, было прочищено 573 км сетей, вывезено 3000 кубометров ила и откачано 25 тыс. кубометров дождевой воды, добавляют в мэрии Краснодара.

Александр Орлов

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