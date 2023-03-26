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Коммерсантъ FM
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В трех областях на севере Украины объявили воздушную тревогу

На территории трех украинских областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Предупреждающие сигналы звучат в Черниговской, Сумской и Житомирской областях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ресурса для оповещения, воздушная тревога зазвучала в 13:36 (совпадает с мск). Ранее сегодня, 26 марта, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях в 11:28. В этих же регионах сигналы тревоги звучали и в 09:01.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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