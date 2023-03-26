В трех областях на севере Украины объявили воздушную тревогу

На территории трех украинских областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Предупреждающие сигналы звучат в Черниговской, Сумской и Житомирской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ресурса для оповещения, воздушная тревога зазвучала в 13:36 (совпадает с мск). Ранее сегодня, 26 марта, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях в 11:28. В этих же регионах сигналы тревоги звучали и в 09:01.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».