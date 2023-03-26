Представитель главы Тувы: проверка не явила неуставных отношений к арестованным в Запорожской области

Спецпредставитель главы Тувы по российской военной операции на Украине Тимур Куулар прокомментировал распространенные в соцсетях сообщения, что в Запорожской области в военной комендатуре задержаны военнослужащие из Тувы. По его словам, было проведено предварительное расследование, в результате которого факты неуставного отношения к военнослужащим не подтвердились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Куулар

Фото: Партия «Единая Россия» Тимур Куулар

Фото: Партия «Единая Россия»

«Проведено предварительное расследование по информации, распространенной в социальных сетях, о том, что в Запорожской области в военной комендатуре задержаны военнослужащие из Тувы. К моменту выхода этой информации военные уже находились в своих подразделениях. Под арестом они пробыли менее суток, факты неуставных отношений по отношению к ним не подтвердились»,— приводит пресс-служба правительства Тувы слова господина Куулара.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором, как утверждается, двое военнослужащих из Тувы рассказывают, что их заперли в подвале. Утверждается, что мужчинам 18 и 20 лет. На видео один из них показывает темное помещение с закрытыми картоном окнами. На несколько секунд на видео появляется мужчина в камуфляже. Никакой контактной информации они не приводят.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».