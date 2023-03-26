Муниципальный долг районов Кубани в 2022 году снизился в 1,4 раза

Муниципальный долг районов и городов Краснодарского края в 2022 году сократился в 1,4 раза. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации региона, заявил министр финансов Кубани Александр Кнышов.

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Он отметил, что средний уровень долговой нагрузки на местные бюджеты снижен на 5,5%, кроме того, вдвое сократился муниципальный коммерческий долг.

«В результате расходы на обслуживание муниципального долга снижены на 40,9% — фактически на 200 млн руб.»,— добавил господин Кнышов.

Министр финансов объяснил это работой по изменению структуры долга, которая проводилась на протяжении нескольких лет. Так, в 2018–2019 годах коммерческие заимствования городов и районов Кубани заместили бюджетными кредитами из казны региона на сумму 8,7 млрд руб. А в 2018–2022 годах списали 11,8 млрд руб. благодаря реструктуризации муниципального долга.

Государственный долг Краснодарского края, по данным на 1 января 2023 года, составлял 112,56 млрд руб. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (99,53 млрд руб.). Наибольшую долю в его структуре занимали бюджетные кредиты — 88 млрд руб.

Александр Орлов

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