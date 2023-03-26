Аэропорт Пулково перешел на весенне-летнюю навигацию

Петербургский аэропорт Пулково с 26 марта переходит на весенне-летнюю навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушные ворота Северной Столицы».

Перед началом сезона специалисты проверят состояние взлетно-посадочных полос, перронов, мест стоянок воздушных судов и других объектов инфраструктуры. Сезонную подготовку проходят 400 водителей, проводятся тренировки аварийно-спасательной команды.

В ближайшее время к работе приступят 170 единиц спецтехники и средств механизации, среди которых вакуумно-подметальные машины, машины для скоростной очистки аэродромных покрытий и для замера коэффициента сцепления.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге появятся новые автобусы до Пулково с принтерами для печати посадочных талонов.

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