В центре Москвы подожгли машину активистки «Басманного самоуправления»

Во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы ночью подожгли внедорожник Range Rover, сообщил канал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. По данным источников РЕН ТВ, автомобиль принадлежал активистке «Басманного самоуправления» Елене Данько.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
РЕН ТВ опубликовал момент поджога внедорожника Range Rover. На видео мужчина в маске подходит к машине, подкладывает под нее неизвестный предмет и уходит. Внедорожник выгорел полностью, огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль KIA.
Как говорится в группе в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), «Басманное самоуправление» — низовая городская инициатива, сообщество активистов, которые занимаются вопросами благоустройства Басманного района Москвы. В группе Елена Данько размещала посты с критикой работы ГБУ «Жилищник Басманного района».