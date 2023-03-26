В центре Москвы подожгли машину активистки «Басманного самоуправления»

Во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы ночью подожгли внедорожник Range Rover, сообщил канал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. По данным источников РЕН ТВ, автомобиль принадлежал активистке «Басманного самоуправления» Елене Данько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

РЕН ТВ опубликовал момент поджога внедорожника Range Rover. На видео мужчина в маске подходит к машине, подкладывает под нее неизвестный предмет и уходит. Внедорожник выгорел полностью, огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль KIA.

Как говорится в группе в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), «Басманное самоуправление» — низовая городская инициатива, сообщество активистов, которые занимаются вопросами благоустройства Басманного района Москвы. В группе Елена Данько размещала посты с критикой работы ГБУ «Жилищник Басманного района».

Анастасия Ларина