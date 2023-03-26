В центре Челябинска полиция обнаружила бар, где алкоголь продавали нелегально

В Челябинске сотрудники полиции выявили бар, где незаконно продавался алкоголь. На владельца составили административный протокол, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушения в питейном заведении, расположенном на проспекте Ленина, выявили во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». В баре клиентам предлагали спиртные напитки, на которые отсутствовали сопроводительные документы. Кроме того, у заведения не было лицензии на розничную продажу при оказании услуг общественного питания.

Полицейские изъяли из бар 42 бутылки алкоголя. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).