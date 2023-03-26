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При столкновении двух автомобилей под Новороссийском пострадала женщина

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в селе Гайдук под Новороссийском, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Кубани.

ДТП в селе Гайдук, 26 марта 2023 года

ДТП в селе Гайдук, 26 марта 2023 года

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП в селе Гайдук, 26 марта 2023 года

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 26 марта около 8:45 на ул. Чапаева. По предварительной версии, 26-летний водитель, управляя ВАЗ-2113, не предоставил право проезда автомобилю Hyundai, который ехал по главной дороге – в итоге машины врезались.

В результате столкновения пострадала 51-летняя водитель иномарки, она госпитализирована.

Александр Орлов

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