При столкновении двух автомобилей под Новороссийском пострадала женщина

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в селе Гайдук под Новороссийском, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в селе Гайдук, 26 марта 2023 года

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю ДТП в селе Гайдук, 26 марта 2023 года

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 26 марта около 8:45 на ул. Чапаева. По предварительной версии, 26-летний водитель, управляя ВАЗ-2113, не предоставил право проезда автомобилю Hyundai, который ехал по главной дороге – в итоге машины врезались.

В результате столкновения пострадала 51-летняя водитель иномарки, она госпитализирована.

Александр Орлов

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