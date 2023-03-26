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Коммерсантъ FM
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Путин оценил работу военных по уничтожению техники ВСУ на дальних подступах

Президент России Владимир Путин в интервью политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину сказал, что украинские военные перевозят к линии соприкосновения технику скрытно, по ночам. Перед ВС РФ стоит задача уничтожать ее на дальних подступах, что «удается достать — достают», сказал президент.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Зарубин во время беседы спросил главу государства, почему военная техника вооруженных сил Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать,— достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно»,— сказал президент в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

До начала военного конфликта оружие на Украину доставляли самолетами. Теперь поставки идут в основном грузовиками и железнодорожным транспортом. Правительство Польши предложило стать хабом для доставки вооружений, Венгрия, наоборот, отказалась давать разрешение на перевозку оружия по ее территории.

Оружие, как правило, по воздуху доставляют в польский город Жешув, в 146 км от Львова, где находится крупная логистическая база для хранения вооружений, а из Львова его доставляют в другие города Украины автомобильным транспортом или по железной дороге.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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