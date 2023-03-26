В Свердловской области ожидается потепление до +16 градусов и порывистый ветер

В Свердловской области следующая неделя начнется с потепления до +16 градусов и порывистого ветра, сообщил уральский Гидрометцентр. В первой половине недели в регионе ожидается облачность с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник, 27 марта, днем синоптики прогнозируют небольшой дождь на юге и небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег на севере региона. Температура воздуха ночью составит +2°…+7° (на севере до -3°). Днем она поднимется до +11°…+16° (на севере до +3°). Ветер юго-западный с порывами днем до 14 м/с.

Во вторник, 28 марта, в Свердловской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега на севере региона. Ночью температура воздуха составит +2°…+7° (на севере до -3°), днем — +9°…14° (на крайнем севере до -1°). Ночью юго-западный ветер с порывами до 14 м/с, днем — северо-западный с порывами до 18 м/с.

В среду, 29 марта, в регионе ночью прогнозируют местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем — преимущественно без осадков. Температура воздуха новью составит +1°…-4°, (на севере до -10°), днем — +2°…+7°. Ветер северо-западный, ночью порывы до 14 м/с.

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Диана Сунагатуллина