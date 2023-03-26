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Коммерсантъ FM
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Microsoft устранила позволявшую восстанавливать отредактированные скриншоты экрана брешь в Windows

Американская корпорация Microsoft выпустила новый патч, устраняющий уязвимость Acropalypse в Windows 10 и 11, благодаря которой злоумышленники могли восстанавливать по обрезанным и отредактированным скриншотам экрана полную картинку. После восстановления исходного файла можно было получить доступ к конфиденциальным данным пользователей.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Брешь возникала при сохранении отредактированного файла в системе с помощью «ножниц» — Windows 10 и 11 сохраняли в файле исходную информацию, которая позволяла восстановить изначальный вид скриншота. Сохранение такой информации происходило тогда, когда пользователь сделал скриншот, сохранил его, потом отредактировал и сохранил поверх исходной версии. Также эта ситуация могла возникнуть при открытии сохраненного файла, редактировании и сохранении его в ту же папку. Уязвимость не распространялась на файлы, которые были отредактированы перед первым сохранением.

Евгений Федуненко

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