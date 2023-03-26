Ремонт балкона и холла краевого заксобрания оценили в 12,6 млн рублей

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по сохранению здания регионального парламента, являющегося объектом культурного наследия (ул. Ленина, д. 51). Эти работы включают в себя ремонт холла и балкона на 7 этаже здания. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,6 млн руб. Обеспечение заявки — 126,9 тыс. руб.

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Заявки на конкурс принимаются до 9.00, 31 марта этого года. Подведение итогов и определение подрядчика запланировано на 5 апреля. Согласно техническому заданию, выполнить ремонтные работы необходимо до 15 мая 2023 года.

Здание на Ленина, 51 было построено в 1973 году и является объектом культурного наследия - памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Сейчас в здании расположены региональные органы исполнительной власти, законодательное собрание Пермского края, а также приемная уполномоченного по правам человека в Прикамье.

Как пояснил источник, близкий к заксобранию, работы по сохранению здания запланированы в два этапа. Это связано с тем, что в архиве отсутствует полная исполнительная документация по строительству здания, в том числе схемы по элементам, конструкциям и частям здания. Также не сохранилась схема сетей инженерно-технического обеспечения внутри сооружения. «В связи с этим на первом этапе потребовалось провести демонтажные работы для уточнения элементов конструкций и инженерных систем, что позволяет без ошибок и дополнительных расходов провести второй этап работ по монтажу ограждающих конструкций, заливке полов на нужных отметках, монтажу отопительных приборов», - пояснили в пресс-службе.