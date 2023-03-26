Деревья в Петербурге начнут защищать двухметровыми щитами от ближайших строек

Власти Санкт-Петербурга приняли решение защищать зеленые насаждения от повреждений во время строительных и дорожных работ. Деревья будут укрывать двухметровыми зетами, следует из проекта изменений городских правил благоустройства.

Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. В нем уточняется, что защищать будут деревья в парках и скверах. Деревянные защитные экраны и настилы будут размещать не менее чем в полуметре от ствола. При укладке асфальта надлежит оставить вокруг дерева как минимум два метра свободного пространства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что парки и сады в Петербурге начали закрывать на весеннюю просушку.

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