Парки и сады в Петербурге начали закрывать на весеннюю просушку

В Санкт-Петербурге с 21 марта на весеннюю просушку начали закрывать сады, скверы и парки. Всего планируется ограничить вход на 104 объект, сообщили в комитете по благоустройству.

В настоящее время уже невозможно попасть в Юсуповский, Таврический, Румянцевский сады, парк Екатерингоф, Московский парк Победы и другие. В ведомстве напомнили, что за зиму выпало 164 см снега, поэтому закрытие парковых зон необходимы для восстановления газонов и дорожек. Почва сейчас сильно переувлажнена.

Дату открытия назовут в зависимости от погодных условий и состояния зеленых зон. Обычно для просушки требуется около месяца.

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