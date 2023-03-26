В Краснодаре шесть улиц в хуторе Ленина остались без света из-за аварии

Краснодарские энергетики устраняют аварию, оставившую без света шесть улиц в хуторе Ленина. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ЕДДС, из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ оказались отключены подстанции «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций. На момент публикации без электричества остаются улицы Приморская, Наримановская, Ореховая, Обрезная, Молодежная, Васюринская.

Время устранения аварии не уточняется. Последний раз энергоаварии в хуторе Ленина происходили еще в феврале 2023 года.

Александр Орлов

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