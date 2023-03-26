В свердловскую колонию строго режима на квадрокоптере пытались доставить тату-машинку

В Свердловской области задержали мужчину, который пытался с помощью квадрокоптера осуществить доставку запрещенных предметов на территорию исправительной колонии строго режима ИК-54 (Новая Ляля), сообщила пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. У него изъяли четыре свертка, в которых находились машинка для нанесения татуировок, телефон, две сим-карты, два зарядных устройства и две гарнитуры.

Как говорится в сообщении, запрещенные предметы предназначались осужденному к 13 годам 8 месяцам лишения свободы С., который отбывает наказание по ч.4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). На задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ (Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания).

Ранее телефоны и тату-машинки пытались переправить в колонию строгого режима в Соликамске (Пермский край). Тайники были оборудованы в пиломатериалах, которые должны были провезти на территорию колонии. Попытку доставить в учреждение запрещенные предметы пресекли сотрудники исправительной колонии.

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Диана Сунагатуллина