Экс-замначальника УФСИН в Удмуртии осудили за привлечение сотрудников к работе на знакомых

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника УФСИН России по республике. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, мужчина систематически привлекал подчиненных сотрудников к выполнению в служебное время задач в интересах его знакомых. Это повлекло существенное нарушение прав сотрудников, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время замначальника УФСИН России по республике уволен. Суд приговорил назначил ему штраф.