Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Министры иностранных дел Китая и Гондураса Цинь Ган и Эдуардо Энрике Рейна подписали в Пекине коммюнике об установлении дипломатических отношений. Центральноамериканская страна для этого разорвала отношения с Тайванем.

КНР и Гондурас договорились выстраивать взаимодействие «на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования», передает «Синьхуа». Гондурас признал существование только одного Китая и то, что Тайвань является его частью. Страна обещала не осуществлять официальных обменов с частично признанной республикой.

МИД Гондураса ранее объявил о разрыве дипотношений с Тайванем. Тайбэй в ответ принял аналогичное решение и закрыл посольство центральноамериканской страны.

Китай запрещает своим дипломатическим партнерам устанавливать официальные отношения с Тайванем, который китайские власти считают частью КНР. У Тайваня сохраняются дипотношения только с 13 странами. В последние годы государства Центральной Америки стали отказываться от дипотношений с республикой. В 2007 году такое решение приняла Коста-Рика, в 2017-м — Панама, в 2018-м — Сальвадор, а в 2021-м — Никарагуа.

Леонид Уварчев