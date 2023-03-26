Пермьстат: площадь погибших лесов в Прикамье снизилась почти вдвое

В 2022 году в Пермском крае погибло 183 га лесных насаждений. Это почти вдвое меньше показателя 2021 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основными причинами уничтожения деревьев стали пожары и воздействие неблагоприятных погодных условий. Профилактические мероприятия по защите лесов от вредных организмов, выполненные биологическим методом, в прошедшем году осуществлялись на площади 1 тыс. га, это на 25,8% ниже уровня 2021 года.

Затраты на выполнение профилактических мероприятий по защите лесов составили в 2022 году 5 млн руб. (5,2 млн руб. – в 2021 году).