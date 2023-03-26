Склад с пластиком загорелся в Омске на площади 3,5 тыс. кв. метров

Ночью 26 марта в Омске произошел пожар на складе с пластиком. По данным МЧС России, он был локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров.

В ГУ МЧС по Омской области уточнили, что сообщение о пожаре в цехе по производству пластика в Советском районе Омска поступило в 01:04 от очевидца. «На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля цеха, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения. Погибших и травмированных нет», – сообщили в МЧС.

Открытое горение ликвидировано в 05:15. К тушению пожара привлекались 96 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 79 человек и 21 единица техники.

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Илья Николаев