«Парма» завершила чемпионат проигрышем

Заключительную игру регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Парма» провел в Саратове с местным «Автодором». Игра завершилось победой хозяев со счетом 59:85.

По итогам второго этапа «Парма» заняла итоговое седьмое место в турнире и вышла в плей-офф, где встретится с казанским УНИКСом.

Плей-офф пройдет в формате серии до трех побед. Первые два матча пермяки сыграют на выезде 1 и 3 апреля, а 6 апреля серия переедет в УДС «Молот». Если потребуется - 8 апреля снова игра в Перми, а 11 апреля в Казани.