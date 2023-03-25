Ярмарки корюшки в Петербурге откроют с задержкой из-за прохладной погоды

Ярмарки в Санкт-Петербурге, на которых будут продавать корюшку, в этом сезоне начнут работу с задержкой в связи с холодной весной. Официально день их открытия назначили на 15 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль корюшки на пляже Петропавловской крепости.

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фестиваль корюшки на пляже Петропавловской крепости.

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Перенос связан с тем, что начать вылов рыбы невозможно — не позволяют погодные условия. Официально продавать корюшку будут на 36 точках. Кроме того, рыбопромышленникам отведут 13 мест под проведение ярмарок на льготных условиях.

Сезонную рыбу будут продавать по цене 300 руб. за 1 килограмм.

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