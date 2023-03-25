ЦСКА проиграл со счетом 1:2 любительскому клубу 2DROTS в товарищеском матче

ЦСКА уступил в товарищеском матче любительскому клубу 2DROTS со счетом 1:2. Игра прошла в Москве на домашнем стадионе ЦСКА, «ВЭБ Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды ЦСКА Федор Чалов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды ЦСКА Федор Чалов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый гол в матче забил футболист 2DROTS Владислав Ослоновский на 10-й минуте. На 64-й минуте гости удвоили преимущество благодаря голу Станислава Манаева. На 76-й минуте ЦСКА сократил разрыв — отличился Федор Чалов.

На 77-й минуте на поле со скамейки запасных в составе армейцев вышел бразилец Даниэл Карвальо. 40-летний футболист завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Карвальо два раза становился с клубом чемпионом России, четыре раза выигрывал кубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка UEFA.

2DROTS — любительский футбольный клуб из Москвы. Является двукратным чемпионом Медийной футбольной лиги. Изначально 2DROTS был YouTube-каналом. Его в 2016 году основали блогеры Евгений Бабенко и Никита Панасюк. Сначала они соревновались в челленджах друг с другом, а потом начали приглашать парней из разных футбольных академий Москвы, из которых в итоге собрали команду.

Эрдни Кагалтынов