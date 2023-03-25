В результате обстрела села в Курской области погибли трое телят

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с территории Украины пограничного села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Как уточнил глава региона, среди мирных граждан пострадавших нет, но в результате атаки повреждения получили два коровника: «Трое телят, к сожалению, погибли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера господин Старовойт также рассказал о двух обстрелах региона со стороны Украины. В первой половине дня под огонь ВСУ вновь попало село Плехово Суджанского района. Обошлось без пострадавших, но временно было нарушено электроснабжение населенного пункта. И уже вечером губернатор написал в своем телеграм-канале, что под огнем украинских военных село Гордеевка Кореневского района. Пострадавших и повреждений власти не выявили, но энергетикам и в этом муниципалитете пришлось ремонтировать сети.

Сам Роман Старовойт сегодня утром вместе с коллегами из правительства региона «закрепляли навыки тактической подготовки» вместе с бойцами местной добровольной народной дружины. «Важно, чтобы тренировки шли регулярно. Для меня это возможно лишь в выходные дни. Хочу поблагодарить инструкторов за отличную организацию обучения, парни все с боевым опытом и стараются на совесть»,- заявил глава региона.

Елизавета Цветкова