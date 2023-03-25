Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курские власти подтвердили планы завершить реконструкцию исторического здания мужской гимназии к осени 2024 года

Как и сообщил «Ъ-Черноземье», реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 годов» на улице Луначарского в Курске должны быть завершены до ноября 2024 года. Об этом заявили в правительстве региона по итогам посещения памятника архитектуры исполняющим обязанности министра строительства области Анатолием Дубашевским и председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ириной Мусьял.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Чиновники проверили ход работ в мужской классической гимназии, которая была построена в позапрошлом веке на месте сгоревшего деревянного здания Главного народного училища. В облправительстве напомнили, что недавно на объекте сменился подрядчик. Новый контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ заключен с ООО СЗ СМУ «Строй инвест» (контролируется депутатом горсобрания Константином Серебренниковым). Стоимость работ по нему составляет около 1,369 млрд руб.

После окончания работ в этом здании планируется разместить областной краеведческий музей. Проектом предусмотрены выставочные залы, конференц-зал, подсобные, офисные и бытовые помещения. «К реконструкции подходят с особой осторожностью и вниманием, так как здание серьезно пострадало в годы Великой Отечественной войны,- отметили в правительстве региона. - Демонтажные работы завершат в июне. В апреле будет заключен контракт на замену оконных проемов, затем приступят к ремонту кровли. После этого начнут реконструкцию здания и фасада. В планах сохранить старые лифтовые шахты, чтобы не навредить объекту культурного наследия. В здании есть подвалы со старинными сводами, которые можно будет использовать в том числе и для детских кафе».

Изначально торги на реконструкцию бывшей мужской гимназии в центре Курска выиграло столичное АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Но этот поставщик отработал лишь 15,5 млн из 1,39 млрд руб., а новый контракт заключили без проведения торгов. Губернатор Роман Старовойт ранее называл объект «сложнейшим».

Елизавета Цветкова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...