Курские власти подтвердили планы завершить реконструкцию исторического здания мужской гимназии к осени 2024 года

Как и сообщил «Ъ-Черноземье», реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 годов» на улице Луначарского в Курске должны быть завершены до ноября 2024 года. Об этом заявили в правительстве региона по итогам посещения памятника архитектуры исполняющим обязанности министра строительства области Анатолием Дубашевским и председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ириной Мусьял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Чиновники проверили ход работ в мужской классической гимназии, которая была построена в позапрошлом веке на месте сгоревшего деревянного здания Главного народного училища. В облправительстве напомнили, что недавно на объекте сменился подрядчик. Новый контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ заключен с ООО СЗ СМУ «Строй инвест» (контролируется депутатом горсобрания Константином Серебренниковым). Стоимость работ по нему составляет около 1,369 млрд руб.

После окончания работ в этом здании планируется разместить областной краеведческий музей. Проектом предусмотрены выставочные залы, конференц-зал, подсобные, офисные и бытовые помещения. «К реконструкции подходят с особой осторожностью и вниманием, так как здание серьезно пострадало в годы Великой Отечественной войны,- отметили в правительстве региона. - Демонтажные работы завершат в июне. В апреле будет заключен контракт на замену оконных проемов, затем приступят к ремонту кровли. После этого начнут реконструкцию здания и фасада. В планах сохранить старые лифтовые шахты, чтобы не навредить объекту культурного наследия. В здании есть подвалы со старинными сводами, которые можно будет использовать в том числе и для детских кафе».

Изначально торги на реконструкцию бывшей мужской гимназии в центре Курска выиграло столичное АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Но этот поставщик отработал лишь 15,5 млн из 1,39 млрд руб., а новый контракт заключили без проведения торгов. Губернатор Роман Старовойт ранее называл объект «сложнейшим».

Елизавета Цветкова