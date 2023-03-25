Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД КНР призвал Вашингтон двигаться навстречу Пекину

Министр иностранных дел Китай Цинь Ган призвал Вашингтон двигаться навстречу Пекину. Об этом господин Цинь заявил на встрече с представителями американских деловых кругов в Пекине. Министр также пригласил американские компании продолжить расширять инвестиции в Китай, пообещав и впредь обеспечивать лучшую деловую среду для этого.

Фото: Thomas Peter, Reuters

Фото: Thomas Peter, Reuters

«Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, оно всегда выступало за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США. Для развития здоровых китайско-американских отношений США должны идти навстречу друг другу»,— цитирует сайт МИДа Цинь Гана.

«Если китайско-американские отношения будут хорошими, мир выиграет, в противном случае мир пострадает»,— также заявил господин Цинь, выразив надежду, что США перестанут использовать недобросовестные средства для сдерживания Китая и будут работать с ним, чтобы подтолкнуть отношения двух стран к преодолению нынешних трудностей и возвращению на стабильную траекторию.

В начале марта глава МИД КНР заявил, что если США не изменят курс своей внешней политики, то «Конфликт и конфронтация» Пекина и Вашингтона неизбежны.

Об отношениях двух стран читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...