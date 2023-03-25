МИД КНР призвал Вашингтон двигаться навстречу Пекину

Министр иностранных дел Китай Цинь Ган призвал Вашингтон двигаться навстречу Пекину. Об этом господин Цинь заявил на встрече с представителями американских деловых кругов в Пекине. Министр также пригласил американские компании продолжить расширять инвестиции в Китай, пообещав и впредь обеспечивать лучшую деловую среду для этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter, Reuters Фото: Thomas Peter, Reuters

«Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, оно всегда выступало за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США. Для развития здоровых китайско-американских отношений США должны идти навстречу друг другу»,— цитирует сайт МИДа Цинь Гана.

«Если китайско-американские отношения будут хорошими, мир выиграет, в противном случае мир пострадает»,— также заявил господин Цинь, выразив надежду, что США перестанут использовать недобросовестные средства для сдерживания Китая и будут работать с ним, чтобы подтолкнуть отношения двух стран к преодолению нынешних трудностей и возвращению на стабильную траекторию.

В начале марта глава МИД КНР заявил, что если США не изменят курс своей внешней политики, то «Конфликт и конфронтация» Пекина и Вашингтона неизбежны.

Об отношениях двух стран читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова