Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Майкопе 8,3 тысячи горожан вышли на большой субботник

В Майкопе более 8,3 тысячи человек вышли на большой субботник, на данный момент они собрали и вывезли на городской полигон 243 кубометра мусора. Об этом сообщил глава адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

В своем Telegram-канале он рассказал, что на субботник вышли трудовые коллективы, сотрудники органов власти, актив ТОСов, волонтеры и другие неравнодушные горожане.

Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

По его данным, они уже очистили от сорной растительности 13,3 га городских территорий. Работа по наведению порядка продолжается.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...