В Майкопе 8,3 тысячи горожан вышли на большой субботник

В Майкопе более 8,3 тысячи человек вышли на большой субботник, на данный момент они собрали и вывезли на городской полигон 243 кубометра мусора. Об этом сообщил глава адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

В своем Telegram-канале он рассказал, что на субботник вышли трудовые коллективы, сотрудники органов власти, актив ТОСов, волонтеры и другие неравнодушные горожане.

Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

По его данным, они уже очистили от сорной растительности 13,3 га городских территорий. Работа по наведению порядка продолжается.

Михаил Волкодав

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