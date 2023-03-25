В Майкопе 8,3 тысячи горожан вышли на большой субботник

В Майкопе более 8,3 тысячи человек вышли на большой субботник, на данный момент они собрали и вывезли на городской полигон 243 кубометра мусора. Об этом сообщил глава адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.
Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова
В своем Telegram-канале он рассказал, что на субботник вышли трудовые коллективы, сотрудники органов власти, актив ТОСов, волонтеры и другие неравнодушные горожане.
Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова
По его данным, они уже очистили от сорной растительности 13,3 га городских территорий. Работа по наведению порядка продолжается.
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