Более 100 кубанских казаков пройдут на параде Победы в Москве

Более 100 кубанских казаков отправились на полигон одного из российских регионов, где до начала мая они будут тренироваться для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отмечается, что казаки Кубанского казачьего войска в пятый раз в современной истории страны будут участвовать в главном военном параде страны.

Среди тех, кто пройдет по Красной площади – казаки-дружинники, наставники, руководители военно-патриотических и спортивных клубов, выпускники кадетских корпусов, участники ликвидации ЧС, спортсмены, а также представители казачьих сотен из кубанских вузов. Всего 105 участников представляют отделы войска из Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии.

Впервые на параде в Москве примет участие представитель Сухумского особого казачьего отдела Республики Абхазия – походный атаман Андрей Чирков, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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