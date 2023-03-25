В Свердловской области задолженность по зарплате достигла 27 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате сотрудников организаций, не связанных с МСП, в Свердловской области на 1 марта 2023 года составила 27,6 млн руб., следует из данных Свердловскстата. Относительно показателей 1 февраля задолженность выросла на 7 тыс. руб., с 1 марта 2022 года — на 1,9 млн руб. (+7,4%).

В частности, задолженность по зарплате сотрудников в сфере разведения молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока составила 4,9 млн руб. В производстве электродвигателей — 20,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате сотрудников бывшего Баранчинского электромеханического завода (Кушвинский городской округ, Свердловская область) летом 2022 года достигла 20 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина