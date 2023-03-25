Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Германия не смогла поддержать Украину достаточным образом. Об этом он сказал в интервью газете Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Они были не так щедры, как должны были бы»,— сказал премьер-министр Польши. «Я все еще призываю их к этому»,— добавил он. Однако господин Моравецкий признал, что Берлин внес изменения в политику, в том числе масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил и отмену запрета на отправку оружия в зону боевых действий. Он также отметил решение Германии отправить на Украину боевые танки Leopard.

Польский премьер указал на прошлую энергетическую политику Германии, которая в значительной степени зависела от импорта российского газа. «Своей очень ошибочной газовой и нефтяной политикой в отношении России они несут со-ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке»,— сказал он. «Германия совершила драматическую ошибку, полностью завися в своей бизнес-модели от России в плане ископаемого топлива»,— добавил господин Моравецкий. Премьер-министр сообщил, что высказал свое мнение о поддержке Германией Украины канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Кроме того, Матеуш Моравецкий сделал несколько предложений. По его мнению, страны НАТО должны резко увеличить свои расходы до 3% ВВП, Евросоюз — изучить возможность привлечения новых долговых обязательств для оборонных целей, а также скорее перенаправить замороженные российские активы на военные действия.

О том,что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».