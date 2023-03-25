В Петербурге на 25 марта выявили 1 344 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 13 382 случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1 344 заболевших, госпитализировали 113 человек.

Об этом в субботу, 25 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 1 347 пациентов, умерли восемь петербуржцев.

С начала пандемии выявили 1 910 693 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 1 861 168 пациентов, а число летальных исходов достигло 37 346.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный перевел коронавирус в сезонные заболевания.

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