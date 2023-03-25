Reuters рассказал о «подводной войне» США с Китаем из-за сделок по прокладке оптоволокна

Китайская HMN Technologies Co Ltd отказалась от участия в прокладке подводного кабеля в Западную Европу из-за давления со стороны США, сообщает Reuters. Агентство утверждает, что Вашингтон запустил целую кампанию, чтобы участие в проекте в итоге досталось американской SubCom. По данным Reuters, США сорвали как минимум шесть подобных сделок, «опасаясь пекинских шпионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters

Проект SEA-ME-WE 6 предусматривает прокладку более чем 19 тыс. км подводного телекоммуникационного кабеля из Китая в Западную Европу. Работы по прокладке начались в 2022 году и должны закончиться к 2025-му. Стоимость проекта оценивается в $500 млн. Его заказчиком выступил консорциум из более чем дюжины иностранных фирм. Три китайские госкомпании — China Telecom, China Mobile Limited и China Unicom — в качестве членов консорциума должны были профинансировать проект. На China Telecom и China Mobile вместе приходилось около 20% инвестиций, но в итоге они отказались от участия. China Unicom пока сохранила свою долю.

Как утверждает Reuters, в последние годы уже шесть сделок по прокладке оптоволоконных кабелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием китайских компаний было сорвано из-за вмешательства США. Агентство пишет, что правительство США «обеспокоено возможностью Китая шпионить с помощью этих коммуникационных кабелей». В частности, влияние американских властей сказалось на проекте Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) по прокладке оптоволоконных кабелей из США в Гонконг. Проект под названием Pacific Light Cable Network в итоге перенаправили на Тайвань и Филиппины, а участок кабеля протяженностью сотни миль, идущий в Гонконг, сейчас «лежит заброшенным на дне океана», сообщили источники агентства.

Лаура Кеффер