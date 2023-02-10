FT: китайские компании отказались от участия в прокладке подводного кабеля из-за ухудшения отношений с США

Две крупные китайские телекоммуникационные компании — China Telecom и China Mobile — отменили свои инвестиции в проект SEA-ME-WE 6, предусматривающий прокладку подводного телекоммуникационного кабеля из Китая в Западную Европу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Компании приняли это решение после того, как руководство проекта предпочло американскую корпорацию SubCom китайской Hengtong Marine для работ по прокладке кабеля.

Как отмечают эксперты, отказ крупных китайских компаний от участия в проекте отражает напряженность между Китаем и США, в том числе в отношении контроля над глобальной телекоммуникационной инфраструктурой. Около 95% всего межконтинентального интернет-трафика проходит именно по подводным кабелям.

Западные страны в числе прочего беспокоит тот факт, что по китайским законам местные компании должны передавать имеющиеся у них данные по запросу властей. По словам эксперта Центра новой американской безопасности Александры Сеймур, стремление Китая владеть подводным кабелем через три государственные телекоммуникационные компании вызывает много опасений по поводу возможного шпионажа, так как таким образом китайские власти получают инструмент прямой передачи данных. С 2020 года власти США не дали разрешения на несколько проектов прокладки кабелей, которые должны были соединять США с Китаем или в которых участвовали китайские компании.

SEA-ME-WE 6 — проект по прокладке кабеля общей длиной более 19 тыс. км, он должен пройти по Индийскому океану, Средиземному морю и др. Работы по прокладке начались в прошлом году, они должны быть завершены к 2025-му. В проекте в числе прочих участвуют Microsoft, Orange и Telecom Egypt. Общая стоимость проекта оценивается в $500 млн. На China Telecom и China Mobile вместе приходилось около 20% инвестиций в проект. Еще одна китайская компания, China Unicom, продолжает участвовать в SEA-ME-WE 6, но она заметно меньше таких гигантов, как China Telecom и China Mobile.

Яна Рождественская