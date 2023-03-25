В Новороссийске отремонтируют набережную, пострадавшую во время февральского шторма, финансирование для этого в бюджете уже определено. Об этом сообщил глава города Алексей Кравченко.
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Алексея Кравченко
Градоначальник отреагировал в своем Telegram-канале на наполнившие соцсети фотографии с обрушившейся плиткой и разбитыми ступеньками на набережной,
«Стихия не избирательна и готова уничтожить многое, что попадается у нее на пути! Оперативно исправить ситуацию — важная задача. Принял решение: облик города-героя необходимо в кратчайшие сроки восстановить. Уже проделана подготовительная работа — составлена смета по работам и материалам, перераспределены средства городского бюджета. В ближайшее время приступим к работе»,— сообщил мэр.
Ураганный ветер в начале февраля обрушился на приморские города. Наиболее сложная ситуация сложилась в Новороссийске, в Центральном районе города 7 февраля вводился режим ЧС. В городе ограничивалось движение грузового транспорта по федеральной трассе в сторону Геленджика.
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