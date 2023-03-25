В Краснодаре откроют фан-зону для просмотра боя Анастасии Демурчян в финале ЧМ по боксу

На Пушкинской площади в Краснодаре в субботу будет работать фан-зона в поддержку финалистки чемпионата мира по боксу с Кубани Анастасии Демурчян, сегодня она будет биться за победу в турнире с австралийкой Фрэнсис Скотт Кайе. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соревнования среди женщин проводят в индийской столице Нью-Дели.

В поддержку кубанской спортсменки минспорта региона в 15:30 откроет фан-зону в Краснодаре, где болельщики смогут увидеть трансляцию турнира.

«На связь с Краснодаром выйдет вторая фан-зона, организованная в Анапе. После турнира состоится телемост с Нью-Дели и самой спортсменкой»

Отмечается, что Анастасия Демурчян уже побеждала австралийку на недавнем турнире в Марокко.

Михаил Волкодав

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