Обозреватель “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о новом столичном заведении с люксовым интерьром в старинных европейских традициях и особенностях его кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Garda Фото: Garda

Ресторан Garda на Петровке замышлялся как нарядное заведение в классическом итальянском стиле, куда уместно наряжаться и где хочется проводить неспешные ужины с вином в окружении заботливого внимательного персонала под живую музыку. В общем-то, все эти задачи с поправкой на московский менталитет Garda успешно выполняет.

Интерьер — от дизайн-бюро Krivtsova&Redina — за 2022 год они невероятно активизирировались на московском рынке и вправду воспроизводят тяжелый люкс старинных европейских интерьеров, хотя и с устойчивым ощущением новодела. Персонал очень старается, и берет если не качеством, то количеством. Живая музыка вечерами тоже присутствует, хотя и не сплошь итальянская, а в виде хитов зарубежной эстрады.

И только еда в новом ресторане никак не дает забыться и представить себя на озере Комо, где, кстати, шеф-повар Роман Васильев стажировался перед открытием Garda. То ли стажировка прошла неудачно, то ли шеф не сумел применить на практике все те знания, что приобрел на позиции су-шефа в московском ресторане Assunta Madre, где работал с самого открытия, но меню Garda оказалось неудачной копией Assunta Madre, в котором казаречче с сибасом и лимоном — всего лишь жалкое подобие трофи с дикой рыбой и лимоном, а в равиоли с полентой и ягненком будто бы не доложили итальянских специй. Цены в Garda существенно ниже, чем в Assunta, но это тот самый случай, когда лучше на себе не экономить.